"ياندكس" الروسية تطرح أحدث مساعداتها المنزلية الذكية بمواصفات متطورة

استعرضت شركة "ياندكس" الروسية مؤخرا مساعدها المنزلي الذكي المتطور Station Max الذي ستنافس من خلاله أحدث مساعدات غوغل وأمازون الذكية.

وأشارت الشركة إلى أن مساعدها الجديد يختلف عن النماذج السابقة من المساعدات التي طرحتها سابقا باحتوائه على شاشة LED على الواجهة الأمامية، وتتميز هذه الشاشة بأنها تتفاعل مع الأوامر الصوتية كما تضبط معدل سطوع إضاءنها تلقائيا بما يتناسب مع الإضاءة المحيطة.

وجهز هذا المساعد بمايكروفونات متطورة تمكن المستخدم من التحكم به عن بعد عبر الأوامر الصوتية ومساعد "أليسا" الصوتي، ومكبرات صوت ممتازة باستطاعة 65 واطا تتعامل مع تقنيات Dolby Audio لمنح الأصوات توزيعا ونقاء ممتازين.

كما يمكن لهذا المساعد التعامل مع الشاشات والتلفزيونات التي تعرض الفيديوهات والأفلام بدقة 4К HDR، ويمكن استعماله لمعرفة حالة الطقس والازدحامات المرورية، والاعتماد عليه في قراءة الرسائل والإشعارات التي ترد إلى الأجهزة الذكية المقترنة به، والتحكم بتقنيات "المنازل الذكية"، أو استخدامه كمكبر صوت للاستماع للموسيقى والأغاني عبر الإنترنت.

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وسيطرح هذا الجهاز للبيع على موقع "Yandex.Market" اعتبارا من 25 نوفمبر الجاري، بعدة ألوان منها الأسود والفضي، وبسعر 223 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit