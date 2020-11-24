الهواتف الذكية الروسية تنتقل مطلع العام المقبل إلى برمجيات وطنية الصنع

يجب أن تزود كل الهواتف الذكية والحواسب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر بدءا من 1 يناير المقبل ببرمجيات روسية الصنع.

جاء ذلك في مدونة نشرتها الحكومة الروسية يوم 23 نوفمبر الجاري على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الحكومية. وقالت البوابة إن الحكومة الروسية كانت قد أقرت في وقت سابق نظام تحميل البرمجيات الروسية على الأجهزة الإلكترونية.

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والمقصود بالأمر هو قرار حكومي يقضي بضرورة تزويد الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والحواسب اللوحية (لاب توب) وكذلك أجهزة التلفزيون المنتجة باستخدام تكنولوجيا Smart-TV بعد 1 يناير عام 2021 .

كما يقضي القرار الحكومي بتحميل البرمجيات الروسية على محركات البحث ،أجهزة مسنجر، مخادم الملاحة والخرائط وشرائط الأخبار روسية الصنع.

وأعادت البوابة الإلكترونية إلى الأذهان أن قانون تزويد كل الأجهزة الإلكترونية التي تباع في البلاد بالبرمجيات روسية الصنع وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر عام 2019 . أما مجلس الدوما (البرلمان الروسي) فتبنى تطويرا للقانون المذكور قانونا يحظر بيع الأجهزة المعقدة تقنيا دون أن تزود بالبرمجيات الروسية.

يذكر أن صناع الأجهزة الإلكترونية الروسية طلبوا الصيف الماضي من الحكومة الروسية تأجيل سريان مفعول القانون المذكور إلى 1 يوليو عام 2022.

المصدر: ياندكس