تغريم آبل بـ 133 مليون دولار لإبطائها عمل هواتف آيفون!

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن شركة آبل ستغرم بمبلغ 113 مليون دولار بسبب القضايا التي رفعت ضدها، والتي اتهمت فيها بإبطاء عمل هواتف آيفون سابقا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آبل ستدفع 113 مليون دولار لتسوية الدعاوى الجماعية التي رفعت ضدها في 33 ولاية أمريكية وفي مقاطعة كولومبيا، حيث اتهمت الشركة في تلك الدعاوى بإبطاء عمل هواتف آيفون عمدا، وإخفاء المشكلات التي تتعلق ببطاريات هذه الهواتف عن المستخدمين لدفعهم لشراء النماذج الجديدة من الهواتف.

ومن المفترض أن يذهب مبلغ 5 ملايين دولار من أصل المبلغ المذكور لتسوية دعاوى شركة آبل في ولاية أريزونا، بينما ستدفع آبل نحو 24.6 مليون لتسوية الدعاوى المرفوعة ضدها في كاليفورنيا، و7.6 مليون دولار لتسوية الدعاوى في ولاية تكساس.

وبالإضافة لدفع المبالغ المذكورة ستكون آبل مجبرة على تقديم معلومات موثوقة حول أنظمة الطاقة والبطاريات في هواتفها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وسيتوجب عليها نشر تلك المعلومات على مواقعها الرسمية في قوائم خصائص الأجهزة وأنظمة التشغيل.

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وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد وافقت في مارس الفائت أيضا على دفع غرامات بقيمة 500 مليون دولار لتسوية الدعاوى التي رفعها ضدها مستخدمو هواتف آيفون، حيث ادعى عدد كبير من مستخدمي أجهزة iPhone 6 و6s و6s Plus و 7Plusو SE أن هواتفهم باتت تعمل بشكل أبطأ بعد تحميل نسخة iOS 10.2.1، وكذلك اشتكى مستخدمو هواتف iPhone 7 و7 Plus من المشكلات ذاتها بعد تحميلهم لـ iOS 11.2، واتهموا الشركة بإبطاء عمل أجهزتهم عمدا عبر أنظمة التشغيل لإرغامهم على شراء النسخ الأحدث من الهواتف.

المصدر: ixbit