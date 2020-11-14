آبل تطرح تحديثا جديدا لأنظمة تشغيل حواسبها المحمولة

بدأت شركة آبل بإطلاق الإصدار الجديد لأنظمة macOS المخصصة لحواسبها المحمولة، والذي يوفر لمستخدمي هذه الأجهزة العديد من الميزات الجديدة.

وتبعا لآبل فإن الإصدار الجديد macOS 11.0 أو ماسمي بـ Big Sur سيوفر للحواسب أداء ممتازا وسرعة كبيرة في التعامل مع البيانات كونه مصمما للتعامل مع معالجات M1، فضلا عن أن برمجياته ستساعد على خفض استهلاك البطارية في الحواسب.

ومن أبرز ما تحمله هذه النسخة من أنظمة التشغيل للحواسب هو ميزات أمن البيانات المحسنة مثل ميزة Privacy Report على سبيل المثال، والتي ستنبه مستخدم الحاسب في حال تعرضت بياناته للاختراق أثناء تصفح مواقع الإنترنت، أو في حال كان أحد المواقع يسعى للحصول على كلمات المرور الخاصة به على الشبكة العنكبوتية.

وحمل macOS 11.0 أيضا معه ميزات جديدة تتعلق بمتصفحات Safari، حيث سيصبح أداء هذه المتصفحات مع هذه النسخة أسرع بشكل ملحوظ، فضلا عن أن المستخدم ستكون عنده خيارات أكثر لترتيب علامات التبويب أثناء استعمال المتصفح، وستكون المتصفحات قادرة على توفير ميزة الترجمة لصفحات الويب إلى 7 لغات مختلفة.

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وفي النسخة الجديدة لنظام التشغيل المذكور أعادت آبل تصميم MacOS Big Sur، ليحصل هذا التطبيق على ميزات إضافية تسهل على المستخدم استكشاف الأماكن والعثور على عناوين المطاعم والمتنزهات والخدمات العامة في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: ixbit