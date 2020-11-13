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شركة Leica تعلن عن كاميرا رقمية متطورة بتصميم كلاسيكي مميز

العالم الرقمي و Social media

شركة Leica تعلن عن كاميرا رقمية متطورة بتصميم كلاسيكي مميز
youtube/B&H Photo Video
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يحن العديد من هواة التصوير إلى التصاميم البسيطة والعملية في الكاميرات القديمة، لذا قررت شركة Leica إرضاء أذواق هذه الشريحة من الناس بكاميرا بسيطة التصميم ومتطورة بنفس الوقت.

وتأتي كاميرا Q2 Monochrom الجديدة بهيكل مصنوع من البلاستيك المتين ومدعم بإطارات معدنية، وأسطح هذا الهيكل الخارجية مصممة بشكل يوحي بمظهر الجلد الذي كان يكسو هياكل كاميرات التصوير القديمة.

وحاول المصممون في Leica الحفاظ على روح التصاميم الكلاسيكية في هذه الكاميرا أيضا من خلال تزويدها بمفاتيح تحكم دائرية الشكل بإطارات مسننة مثبتة على الحافة العليا للهيكل، وجعل الواجهة الأمامية خالية من الأزرار والضافات لتبرز فيها العدسة فقط.

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وحصلت Q2 Monochrom  على مستشعر بصري بدقة 47.3 ميغابيكسل، وعلى تقنية التثبيت والتركيز الأوتوماتيكي للصورة، وتقنيات متطورة لتسجيل الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 24 و30 إطارا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 30 و60 و120 إطارا في الثانية.

المصدر: ixbit

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