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تسريبات تكشف مواصفات جهاز ستغير فيه هواوي عالم الهواتف الذكية

العالم الرقمي و Social media

تسريبات تكشف مواصفات جهاز ستغير فيه هواوي عالم الهواتف الذكية
youtube/Dinside
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تشغل أخبار هاتف هواوي القابل للطي المنتظر العديد من صفحات ومواقع الإنترنت المهتمة بالتقنيات الحديثة، فما أهم ما سيميز هذا الهاتف؟.

وتشير أحدث التسريبات حول هاتف Mate X2 المنتظر إلى أن هذا الهاتف سيأتي بشاشة مرنة كبيرة تنحني من منتصفها تقريبا لكنها ستكون موضوعة على الواجهة الخارجية للهيكل، ولا تختفي بين نصفي الجهاز كما هو الحال مع أغلب الهواتف القابلة للطي الحالية.

والمميز في هذه الشاشة أيضا هو إمكانية تقسيمها لعدة أقسام أثناء الاستخدام حتى لوكانت مفتوحة بشكل كامل، ما يوفر للمستخدم مساحة كبيرة وسهولة في استعمال أكثر من تطبيق في وقت واحد، أو مشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت بنفس الوقت.

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ومن المفترض أن تكون شاشة هذا الجهاز من نوع OLED بمقاس 8.03 بوصة، وأن يزود الهاتف بشاشة إضافية بمقاس 6.45 بوصة، ومعالج Kirin 9000 الحديث المطور بتقنية (5نانومتر)، وشريحة مودم وذواكر وصول عشوائي تمكنه من الاتصال مع شبكات 5G، فضلا عن أن الكاميرات ستكون موضوعة على إحدى الحواف على الواجهة الداخلية للجهاز.

المصدر: ixbit

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