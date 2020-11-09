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آبل تصلح ثغرات برمجية خطيرة هددت أجهزتها وهواتفها الذكية

العالم الرقمي و Social media

آبل تصلح ثغرات برمجية خطيرة هددت أجهزتها وهواتفها الذكية
pexels.com/Torsten Dettlaff
صورة تعبيرية من الأرشيف
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أعلنت شركة آبل عن إصلاحها لبعض الثغرات البرمجية التي وصفت بالخطيرة، والتي كانت تهدد أنظمة تشغيل كمبيوتراتها وهواتفها الذكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الثغرات الأمنية التي أبلغ عنها خبراء أمن المعلومات التابعين لشركة غوغل كانت تهدد عددا من أجهزة آبل الذكية منها أجهزة أيفون وأيباد وأيبود.

ومن جهتها أشارت شركة آبل إلى أنها عملت على تصحيح هذه الثغرات في أنظمة iOS 12.4.9، و macOS Catalina 10.15.7، و iPadOS 14.2، و watchOS 5.3.8, 6.2.9, 7.1، ونصحت المستخدمين بتحميل التحديثات الجديدة لأنظمة التشغيل والتي عولجت فيها هذه الثغرات.

وتبعا لخبراء التقنية فإن أول ثغرة قامت آبل بمعالجتها في أنظمة التشغيل كانت تحمل الرمز CVE-2020-27930، وكانت تؤثر على هواتف iPhone 5 و iPhone 6 و6 Plus، وعلى حواسب iPad Air و iPad mini 2 و iPad min 3 وأجهزة iPod touch، وتتعلق هذه الثغرة ببرمجيات FontParser، وكان يمكن استغلالها في عمليات اختراق الأجهزة وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية فيها عن بعد.

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أما الثغرة الثانية  التي عالجتها آبل أيضا فحملت الرمز CVE-2020-27932، وكانت ترتبط بمشكلات تسمح للمخترقين بالوصول لأنوية الذاكرة في الأجهزة التي تؤثر عليها الثغرة الأولى.

والثغرة الثالثة والتي حملت رمز CVE-2020-27950 وفقا للخبراء تسمح للبرمجيات الخبيثة بالوصول إلى المعلومات الموجودة في ذواكر هواتف وحواسب آبل.

المصدر: 3dnews

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