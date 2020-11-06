معالجات حواسب آبل القادمة تظهر قدرات كبيرة أثناء اختبارات الأداء

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات تفيد بأن المعالجات الجديدة التي طورتها شركة آبل لحواسبها المنتظرة أبدت براعة ممتازة في اختبارات الأداء.

وتبعا لموقع Appleinsider فإن معالجات Apple A14X Bionic الحديثة التي لم تطرح بشكل رسمي بعد وأثناء اختبارات الأداء والسرعة التي خضعت لها حققت نتائج ممتازة بالنسبة لمعايير GeekBench 5 الشهيرة.

وخلال التقييم تم اختبار أداء هذه المعالجات في العمل مع ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وحصلت على تقيم يعادل 1634 نقطة وفق معايير GeekBench حين تم اختبار قدرة نواة واحدة من أنويتها الثمانية، وحين اختبرت قدرات أنويتها الثمانية على العمل مجتمعة حصلت على 7220 نقطة.

وعلى سبيل المقارنة فإن معالجات Intel Core i9 الموجودة في حواسب MacBook Pro الحالية حصلت على 1096 نقطة حين اختبرت نواة واحدة من أنويتها، وعلى 6869 نقطة حين اختبرت بكامل طاقة أنويتها المتعددة.

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وكانت تسريبات سابقة قد ذكرت أن آبل تنوي الكشف عن عدة نماذج من الحواسب المحمولة الجديدة الشهر الجاري، منها حواسب MacBook Air بشاشة 13 بوصة، وحواسب MacBook Pro بمقاس 16 بوصة، وستحصل بعض هذه الأجهزة على معالجات Apple A14X Bionic الجديدة.

المصدر: نوفوستي