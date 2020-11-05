الكشف عن تصميم وبعض مواصفات سماعات AirPods المنتظرة

سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن الجيل القادم من سماعات AirPods اللاسلكية التي ستطلقها شركة آبل.

وبالنظر للصور التي نشرها موقع MacOtakara للسماعات الجديدة نلاحظ ان تصميمها شبيه بعض الشيء بتصميم سماعات AirPods Pro وخصوصا "الساق" الأساسية للسماعة وجسم السماعة الأساسي المزود بمكبرات الصوت والمايكروفونات.

وتشير التسريبات إلى أن السماعات الجديدة ستحمل اسم AirPods 3 وستحصل على ملحقات مطاطية مختلفة المقاسات ستساعد في مهمة عزل الضوضاء والأصوات الخارجية، وستناسب مقاساتها آذان مختلف المستخدمين.

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ومن المفترض أن تحصل هذه السماعات على بطاريات تكفي لمدة عمل أطول مقارنة بسماعات AirPods الحالية، وأن تزودها آبل بعلب شحن خارجية تكفي لشحنها بضع مرات.

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كما من المنتظر أن تطرح آبل الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro، والتي ستتميز عن الجيل الأول بحجم أصغر بقليل، وحساسات لمسية يمكن من خلالها التحكم بالأصوات وتشغيل الموسيقى بشكل أكثر سلاسة وسهولة.

المصدر: ixbit