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الكشف عن تصميم وبعض مواصفات سماعات AirPods المنتظرة

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن تصميم وبعض مواصفات سماعات AirPods المنتظرة
youtube/Matt Talks Tech
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سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن الجيل القادم من سماعات AirPods اللاسلكية التي ستطلقها شركة آبل.

وبالنظر للصور التي نشرها موقع MacOtakara للسماعات الجديدة نلاحظ ان تصميمها شبيه بعض الشيء بتصميم سماعات AirPods Pro وخصوصا "الساق" الأساسية للسماعة وجسم السماعة الأساسي المزود بمكبرات الصوت والمايكروفونات.

الكشف عن تصميم وبعض مواصفات سماعات AirPods المنتظرة
http://www.macotakara.jp/

وتشير التسريبات إلى أن السماعات الجديدة ستحمل اسم AirPods 3 وستحصل على ملحقات مطاطية مختلفة المقاسات ستساعد في مهمة عزل الضوضاء والأصوات الخارجية، وستناسب مقاساتها آذان مختلف المستخدمين.

الكشف عن تصميم وبعض مواصفات سماعات AirPods المنتظرة
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ومن المفترض أن تحصل هذه السماعات على بطاريات تكفي لمدة عمل أطول مقارنة بسماعات AirPods الحالية، وأن تزودها آبل بعلب شحن خارجية تكفي لشحنها بضع مرات.

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كما من المنتظر أن تطرح آبل الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro، والتي ستتميز عن الجيل الأول بحجم أصغر بقليل، وحساسات لمسية يمكن من خلالها التحكم بالأصوات وتشغيل الموسيقى بشكل أكثر سلاسة وسهولة.

المصدر: ixbit

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