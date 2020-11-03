شركة "آبل" قد تقدم حواسيب "ماك" ذات معالجات من صنعها في 10 نوفمبر

أعلنت شركة "آبل" عن حفل تقديم جديد لمنتجاتها يوم 10 نوفمبر الجاري، قد يتم خلاله الكشف عن أول حواسيب "ماك" ذات معالجات "آبل"، حسب التقارير الإعلامية.

وأشارت قناة CNBC الأمريكية إلى أن حفل التقديم سينظم افتراضيا، وأنه سيضم على الأرجح النسخة الجديدة من "ماك" ذات وحدة المعالجة المركزية من صنع "آبل".

جدير بالذكر أن "آبل" كانت تستخدم معالجات "إنتل" في حواسيبها خلال السنوات الـ 15 الأخير.

وكان مدير الشركة، تيم كوك، قد أعلن في يوينيو الماضي أن"آبل" ستبدأ بإنتاج حواسيب ذات معالج من صنعها، علما بأن "آبل" تستخدم معالجاتها في هواتفها الذكية "آيفون" والأجهزة "آيباد".

وكانت "آبل" قد أجرت آخر تقديم لها يوم 13 أكتوبر الماضي، كشفت خلاله عن هاتفها الذكي الجديد "آيفون 12" وبعض المستجدات الأخرى.

المصدر: تاس