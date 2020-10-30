بنظامي تشغيل.. تحفة تقنية تجمع بين الهاتف والحاسب المحمول!

استعرضت شركة XDA أحدث جهاز ذكي طورته مع Fxtec ليعمل كحاسب محمول صغير وكهاتف بقدرات جبارة.

ومن أكثر ما يميز هذا الهاتف هو هيكله المزود بشاشة منزلقة يمكن تحريكها بزاوية ميل معينة ليتحول الجهاز إلى شبه حاسب صغير، وعند تحريك الشاشة تظهر من تحتها لوحة مفاتيح QWERTY مزودة بـ 66 زرا تساعد على الكتابة بسرعة وسلاسة.

والفريد في هذا الجهاز أيضا هو أنه مزود بنظامي تشغيل LineageOS و Ubuntu Touch OS، ويمكنه تشغبل تطبيقات أندرويد.

كما حصل على منفذ USB-C يمكن استعماله للشحن ونقل البيانات، أو لوصل الهاتف مع الشاشات الكبيرة عبر مآخذ HDMI، وعلى معالج Snapdragon 835، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

وجاءت الشاشة المنزلقة لهذا الهاتف من نوع OLED بمقاس 5.99 بوصة بدقة عرض (21601080) بيكسل، أما البطارية فبسعة 3200 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر تقنية Quick Charge 3.0.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت مزدوجة العدسة، فيها مستشعر IMX363 بدقة 12 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

المصدر: xda-developers