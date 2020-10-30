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الإعلان عن منافس قوي ورخيص الثمن لهواتف هواوي

العالم الرقمي و Social media

الإعلان عن منافس قوي ورخيص الثمن لهواتف هواوي
youtube/ЗВЕРЬЕ
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أعلنت شركة Realme مؤخرا عن أحدث نموذج من هواتف C15، طورته ليكون منافسا رخيص الثمن لأجهزة هواوي الذكية.

ويأتي هاتف C15 Qualcomm Edition الجديد بشاشة بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها تعادل (1600720) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 460 شمعة/م.

ويمتاز هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 460 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

الإعلان عن منافس قوي ورخيص الثمن لهواتف هواوي
youtube

كما دعمته Realme بنظام تشغيل "أندرويد-10" مع واجهات تشغيل "Realme UI"، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 2.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع.

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ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 135 دولارا فقط حصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (13+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbit

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