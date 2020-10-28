شاهد قدرة هواتف آيفون iPhone 12 الجديدة على تحمل الصدمات!

نشرت شركة Allstate مقاطع فيديو أظهرت فيها قدرات هواتف iPhone 12 الجديدة على تحمل السقوط والاصطدام بالأسطح القاسية.

وخلال تصوير المقاطع قام الخبراء بتعريض هواتف iPhone 12 لسقوط حر من ارتفاع 1.8 م تقريبا، حيث أسقطت الهواتف بثلاث طرق: سقوط والشاشة باتجاه الأسفل، وسقوط جانبي، وسقوط والواجهة الخلفية للهيكل باتجاه الأسفل.

وتبعا للخبراء فإن نماذج هواتف iPhone 12 الجديدة تعرضت لأذية واضحة أثناء الاختبارات، لكنها لم تتوقف عن العمل، والأذيات بدت أوضح على نماذح iPhone 12 كون هياكلها أثقل وزنا.

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وأشار الخبراء إلى أن طبقات الحماية من نوع Ceramic Shield التي حصلت عليها هواتف آيفون الجديدة منحتها مقاومة جيدة للصدمات، وأن هذه الهواتف أظهرت قدرات أفضل من ناحية مقاومة الكسر مقارنة بهواتف iPhone 11 او هواتف Samsung Galaxy S20 على سبيل المثال، ولكن وبالرغم من كل ذلك يفضل أن تتم حمايتها بدروع خارجية واقية كون إصلاح أو استبدال أجزائها الخارجية يكلف مبالغ طائلة.

المصدر: ixbit