إل جي تعود للمنافسة وتتحدى سامسونغ بهاتف متطور

تتحضر شركة إل جي لإطلاق Q52 الذي سيكون أفضل هواتفها من الناحية التقنية، والمنافس الأبرز لهواتف سامسونغ الحديثة.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف LG Q52 المنتظر سيحصل على هيكل متين ومقاوم للماء والغبار، مبني وفق معايير МIL-STD-810 العسكرية، أبعاده (165 × 76.7 × 8.4) ملم، ووزنه 188 غ.

والمميز في هذا الهاتف هو إمكانية تزويده بهيكل حماية يحتوي على شاشة إضافية ليحول إلى جهاز شبيه بالهواتف الحديثة القابلة للطي.

youtube/TECHNO MIND

كما سيحصل هذا الجهاز على شاشة IPS عالية الدقة بمقاس 6.59 بوصة، تدعم تقنية HD+، وعلى نظام تشغيل Android 10، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

أما معالجه فسيكون ثماني النوى من نوع Mеdiatek Hеlio P35، وذاكرة الوصول العشوائي 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقات microSD، والبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

youtube/TECHNO MIND

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وسيحصل هذا الهاتف على كاميرا رباعية العدسة بتصميم مميز، إحدى عدساتها بدقة 48 ميغابيكسل، وفيها عدسة خاصة للتصوير فائق العرض، ومزودة بتفتيات التقريب البصري والرقمي للصورة، كما ستحصل هذه الكاميرا على مستشعر TоF وتقنيات للتعامل مع الواقع الافتراضي والمعزز، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 13 ميغابيكسل وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن يطرح هذا الجهاز في الأسواق بعدة نسخ تتراوح أسعارها ما بين 259 و350 دولارا.