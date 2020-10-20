محقق روسي يتحدث عن برمجيات التعرف على وجوه المجرمين

تساعد البرامج الخاصة للجنة التحقيقات الروسية في التعرف على المجرمين استنادا إلى صورهم الفوتوغرافية حتى لو أداروا ظهورهم إلى الكاميرا.

أعلن ذلك كبير المحققين في إدارة التحقيق الجنائي بلجنة التحقيقات الروسية، فاديم سميخنوف. وأوضح أن هناك برامج كثيرة تساعد في التعرف على الإنسان حتى لو كان وجهه غير واضح أو مدارا إلى الكاميرا بزاوية 45 درجة ، ما يساعد في إجراء التحريات والتحقيقات والبحث عن المجرمين.

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وتستخدم خوارزميات تلك البرامج، حسب المحقق، في معظم الأحيان شبكات خلايا الأعصاب الاصطناعية وسبل التعليم العميق.

وأضاف قائلا: " في حال تكون الكاميرا قد التقطت صورة فوتوغرافية غير واضحة فهناك تكنولوجيا لتحسين الصورة من ناحية جنائية. ويعني ذلك أننا نقسم الصورة الفوتوغرافية لتظل تفاصيل دقيقة إلى درجة يتجلى فيها شكل أنف الإنسان ولون عينيه وشعره وخطوط شفتيه وصورة وجهه من الأمام ومنظره الجانبي إذا كان ذلك ممكنا".

فيما أشار المحقق إلى أن إدارته تستخدم في معظم الأحيان برمجيات أوروبية أو أمريكية الصنع. فيما يتعلق بالبرمجيات الروسية فعددها قليل وليست كلها تقوم بأداء وظائف مطلوبة.

المصدر: نوفوستي