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أحدث منافس متطور ورخيص الثمن لهواتف هواوي

العالم الرقمي و Social media

أحدث منافس متطور ورخيص الثمن لهواتف هواوي
youtube/Digital Home
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أعلنت شركة Oppo عن منافس جديد لهواتف هواوي، زودته بميزات وقدرات تصوير ممتازة، وستطرحه بسعر زهيد.

ويأتي هاتف Oppo A15 أنيق مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164/75/7.9) ملم، محمي بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

وحصل هذا الهاتف على شاشة IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة بدقة عرض ( 1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها يعادل 450 شمعة/م.

أحدث منافس متطور ورخيص الثمن لهواتف هواوي
youtube/Digital Home

ويضمت الأداء الجيد لهذا الجهاز معالج ثماني النوى من نوع Mediatek MT6765 Helio P35 مطور بتقنية 12 نانومترا، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات HDR.

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ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 130 يورو فقط حصل هذا الهاتف أيضا على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: gsmarena

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