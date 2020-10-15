شركة Canon تعلن عن أحدث كاميراتها لهواة التصوير الاحترافي

دعمت شركة Canon عائلة EOS الشهيرة بكاميرا جديدة خصصتها لعشاق التصوير الاحترافي.

وتأتي كاميرا EOS M50 Mark II الجديدة من Canon بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك، مجهز بأزرار يمكن من خلالها التحكم بالعديد من المزايا مثل ضبط نوعية الصور والخلفيات والتحكم بمعدل الإضاءة.

كما جهزت هذه الكاميرا بشاشة رقمية بمقاس 3 بوصات يمكن من خلالها التحكم بميزات بدء وإيقاف التصوير عند توثيق مقاطع الفيديو، وضبط التحكم البؤري وعمق الصورة.

وحصلت EOS M50 Mark II على معالج DIGIC 8 ومستشعر بصري من APS-C CMOS بدقة 24 ميغابيكسل، وميزة APS-C CMOS التي تساعد على تتبع حركة العين أثناء توثيق الفيديوهات ، إضافة إلى ميزة التركيز الإلكتروني على الأجسام أثناء التصوير، ميزة الضبط التلقائي للصور.

وزودتها Canon بتقنيات تسمح لها بالاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية لتوثيق الفيديوهات وبثها بشكل مباشر عبر "يوتيوب"، وميزات للاتصال مع الخدمات السحابية لحفظ الفيديوهات والصور أو استرجاعها عند الحاجة، إضافة إلى خدمات EOS Webcam Utility و وميزات تسمح لها بتوثيق فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية.

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وستبدأ أسعار هذه الكاميرا من 600 دولار فقط، كما يمكن الحصول عليها مقابل 700 دولار مع عدسات 15-45/ 3,5-6,3، ومقابل 930 دولارا مع عدسات 55-200/4,5-6,3.

المصدر: ixbit