السبع الكبرى تتعهد بمكافحة برمجيات الفدية الخبيثة

تعهدت القيادات المالية بأكبر سبعة اقتصادات في العالم يوم الثلاثاء، بالتصدي لتنامي الهجمات ببرمجيات الفدية الخبيثة في ظل جائحة كورونا.

وقالت القيادات المالية إنه من غير الممكن البدء في إطلاق عملات رقمية مستقرة قبل تنظيمها بشكل كاف.

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وأضافت أن المدفوعات الرقمية قد تحسن سبل الحصول على الخدمات المالية وتقلص إنعدام الكفاءة والتكاليف، لكن مثل تلك المدفوعات يجب أن تكون "خاضعة للإشراف والتنظيم بشكل ملائم".

ولم يشر بيان المجموعة الذي كانت "رويترز" أول من يورد مسودته يوم الاثنين، إلى مشروع عملة "فيسبوك" الرقمية "ليبرا" بالاسم، لكن المبادرة تستهدفها بشكل واضح.

وورد في البيان: "ستظل مجموعة السبع تتمسك بضرورة عدم الشروع في أي مشروع لعملات رقمية مستقرة عالمية لحين وفائها على نحو مناسب بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والإشرافية اللازمة من خلال التصميم المناسب والإمتثال للمعايير المعمول بها".

المصدر: رويترز