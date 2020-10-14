شركة "روستيخ" الروسية تصمم مؤشر طريق لاسلكيا لا يعتمد اتصالات خلوية

قام الخبراء في شركة "روس إلكترونيكا" (فرع "روستيخ") الروسية بتصميم جهاز أطلقوا عليه تسمية غونتشاك" (مؤشر الطريق اللاسلكي).

ويسمح الجهاز بإرسال نداءات وتحديد إحداثيات الموقع عن طريق الهاتف الذكي وكل ذلك دون أن يعتمد شبكات اتصال خليوي.

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ويضمن النظام إرسال إشارات فائقة النوعية إلى مسافة بعيدة تبلغ 20 كيلومترا من جهاز إلى جهاز في العراء ومسافة 5 كيلومترات داخل الغابة الكثيفة.

ويضم "غونتشاك " صغير الحجم جهاز الإرسال والاستقبال المزود بنظامي "غلوناس/ جي بي إس" وBluetooth. ويتم تنسيقه مع الأجهزة اللوحية أو الذكية للمستخدمين عن طرق تطبيق نقال، ما يسمح لأعضاء الفريق بتبادل أخبار صوتية دون أن يعتمدوا شبكات الاتصال الخلوي.

وتضمن البطارية القوية العمل المستمر لمؤشر الطريق خلال 24 ساعة. ويمكن تكييف الجهاز على العمل بأية ترددات يطلبها المستخدم.

ويمكن استخدام مؤشرات الطريق كذلك أثناء تنفيذ عمليات الإنقاذ وأعمال التنقيب في مناطق نائية. كما يمكن أن يستفيد منها السياح والصيادون للاستدلال على الطريق.

ويتوقع أن تبدأ الشركة الإنتاج الصناعي لأجهزة "غونتشاك" بحلول عام 2021.

المصدر: سلاح روسيا