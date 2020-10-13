هواتف وتقنيات جديدة.. ما الذي ستكشف عنه آبل خلال حدثها التقني اليوم؟

تستعد شركة آبل مساء اليوم لحدثها التقني الأهم لهذا العام، والمتوقع أن تكشف فيه عن تقنيات ونماذج جديدة من هواتف آيفون.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة من المفترض أن تعلن خلال الحدث عن 4 نماذح جديدة من هواتف آيفون iPhone 12 ، جميعها ستحصل على معالجات A14 المتطورة المستخدمة في حواسب iPad Air اللوحية الحديثة.

وتشير TSMC المصنعة لهذه العالجات إلى معالجاتها الجديدة أظهرت خلال الاختبارات الأولية أنها أفضل بـ 15 % من ناحية الأداء مقارنة بمعالجات هواتف آيفون الحالية، كما أنها تقلل من معدل استهلاك الطاقة بنسبة 30%، ما يعني أن هواتف iPhone 12 ستستهلك قدرا أقل من طاقة البطارية.

كما يفترض أن تحصل أجهزة iPhone 12 على شاشات OLED التي تتميز أيضا بتقليل استهلاك طاقة البطارية في الهواتف، وأن يكون تردد هذه الشاشات 120 هرتزا كما هو الحال بالنسبة لشاشات العديد من هواتف أندرويد الرائدة.

وقد تزود هذه الهواتف بأجهزة موديم قادرة على الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، أما من ناحية التصميم الخارجي فقد تأتي حواف هياكلها شبيهة بحواف هياكل iPhone 5، وسماكة الهيكل قد تصبح أقل بقليل، أما الإطارات التي تظهر فيها الكاميرا الأمامية وحساسات الإضاءة على الشاشة فمن المتوقع ان تصبح أصغر بقليل تبعا للشائعات.

وفيما يخص الملحقات فقد تطرح آبل ملحقات لشحن هذه الهواتف لاسلكيا، سيضطر المستخدم لشرائها في حال أراد، أما الملحقات الأساسية التي قد تأتي مع علب الهواتف فقد تخلو من الشاحن والسماعات تبعا لبعض التقارير، وستقتصر على كابل Lightning للشحن أحد طرفيه مجهز بمقبس USB-C.

وأحد الهواتف التي من المفترض أن تعلن عنها آبل خلال المؤتمر سيكون iPhone 12 mini، وسيحصل على شاشة بمقاس 5.4 بوصة وهيكل اكبر بفليل من هواتف iPhone SE، ومن المفترض أن يحصل على كاميرا خلفية ثنائية العدسة، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 و256 غيغابايت، ويطرح بالوان أساسية هي الأبيض والأحمر والأسود والأزرق والأخضر.

والهاتف الثاني iPhone 12 من المفترض أن يحصل على شاشة بمقاس 6.1 بوصة، والهاتف الثالث iPhone 12 Pro قد يحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، ومستشعر ليزري للتصوير، وتقنيات للتعامل مع الواقع المعزز، ذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

أما الهاتف الرابع iPhone 12 Pro Max قمن المفترض أن يحصل على شاشة بمقاس 6.7 بوصة، وأن تزود إحدى عدسات كاميرته الأساسية بتقنية التقريب البصري بمعدل 5x.

وأشار موقع The Verge إلى أن هاتف iPhone 12 mini من المتوقع أن يبدأ سعره في الأسواق العالمية من 700 دولار، بينما iPhone 12 سيبدأ سعره 800 دولار، و iPhone 12 Pro من 1000 دولار، و iPhone 12 Pro Maxمن 1100 دولار.

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ولم يعرف بعد الموعد الدقيق لطرح هذه الهواتف في الأسواق بعد، لكن التسريبات تشير إلى أن iPhone 12 mini من المفترض أن يطرح في 13 و14 أكتوبر الجاري، و iPhone 12 Pro Max بعده بأسبوع، أما iPhone 12 و iPhone 12 Pro سيطرحان في 23 و24 أكتوبر الجاري.

المصدر: تاس