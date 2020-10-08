بلجيكا تستبدل "هواوي" بـ "نوكيا"

أفاد مصدران قريبان من شركتي الاتصالات Orange Belgium و Proximus البلجيكيتين، أن الشركتين تتوجهان لعملية استبدال معدات صنعتها هواوي في بلجيكا ولوكسمبورغ بمعدات نوكيا بشكل تدريجي.

وقالت المصادر بأن الشركتين المملوكتين للأغلبية من قبل الدولة البلجيكية تتعرض لضغوط سياسية شديدة بعد اتهامات أمريكية لشركة Huawei استخدامها معداتها للتجسس من قبل بكين، تدفها للتحول من شركة Huawei الصينية للجيل التالي من الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

رفضت شركة Orange التعليق. وشركة Proximus لم ترد على طلب للتعليق مساء الخميس.

كما ونفت الصين الإتهامات التي وجهت إليها، لا سيما بعد المشاكل التي جرت بين هواوي و الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: "رويترز"