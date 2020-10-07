غوغل تحذر من خطر اختراق هواتف أندرويد مدرجة في قائمة جديدة!

عززت غوغل إجراءاتها الأمنية للحفاظ على سلامة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، وتتحقق فرق الأمان الآن من الإصدارات المعدلة من "أندرويد" في العديد من الهواتف.

وأعلنت غوغل عن تفاصيل خطة جديدة لضمان قيام مصنعي الهواتف الذكية بتحديث أجهزتهم. وأكدت شركة التكنولوجيا في كاليفورنيا خططا للبحث عن أخطاء خطيرة في الإصدارات المعدلة من "أندرويد"، التي تُطلق على أجهزة مثل "سامسونغ" و"هواوي" وOnePlus.

ويبحث خبراء الأمن في غوغل بالفعل عن إصدار "أندرويد" الذي طورته الشركة، والمتوفر على خط هواتفها الذكية الذي يحمل علامة Pixel التجارية، بالإضافة إلى أي هواتف مسجلة في نظام Android One، مثل "نوكيا" وHTC. ومع ذلك، ستعمل "سامسونغ" وOnePlus وأطراف ثالثة أخرى على تكييف هذا الإصدار من "أندرويد" مع أجهزتها الخاصة - إضافة دعم للميزات الجديدة، مثل الشاشة القابلة للطي على Samsung Galaxy Z Fold2، أو التصميمات الجديدة، مثل تصميم البرامج الفريد من سوني Xperia.

وبالطبع، تمتلك هذه الشركات الضخمة متعددة الجنسيات بالفعل فرقا أمنية، تبحث عن أخطاء أو نقاط ضعف محتملة في برامجها، قد تعرض أصحاب الهواتف الذكية للخطر من البرامج الضارة أو الاحتيال أو البرامج الإعلانية.

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وبدءا من الآن، تخطط غوغل لفحص هذه الإصدارات من "أندرويد" أيضا، ومشاركة أي أمر سلبي يجدونه علنا - لتحفيز الشركات المصنعة على اتخاذ إجراءات لإصلاح المشكلات في أسرع وقت ممكن.

ونظرا لمقدار الثقة التي نضعها في هاتفنا الذكي، وتوفير معلومات بطاقة الائتمان والخصم وأرقام الهواتف والتطبيقات المصرفية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة والعمل والتقويمات، مع كل موعد وبيانات اللياقة البدنية والصحية، من الجيد التأكد من أن غوغل ستتحقق من جميع إصدارات أندرويد" في المستقبل القريب من خلال ما يسمى بـ Android Partner Vulnerability Initiative أو APVI باختصار.

وكشف الفريق وأبلغ عن عدد من نقاط الضعف للمصنعين، لم يتم إصلاحها كلها. وستمنح غوغل الشركات المصنّعة دائما تنبيهات حول أي ثغرات قبل نشرها.

ومع ذلك، نظرا لخطورة بعض نقاط الضعف هذه، ستحافظ غوغل على أداة تعقب الأخطاء العامة الخاصة بها محدثة، بتفاصيل حول بعض نقاط الضعف هذه بعد أن ترى أن صانع الهواتف الذكية لديه الوقت الكافي لحل المشكلات. وهذا يعني أنه يمكن لمالكي الهواتف الذكية تحديد ما إذا كانوا يريدون إزالة معلومات الدفع الحساسة أو التبديل إلى جهاز مختلف أثناء انتظار الإصلاح.

وكما هو الحال، أدرجت غوغل عددا من المشكلات الموجودة في الهواتف الذكية ZTE وVivo وOppo و"هواوي". ويمكن العثور على التفاصيل عبر هذا الرابط.

المصدر:إكسبريس