روسيا ضمن قائمة الدول الخمس المنتقلة إلى مدفوعات غير نقدية

صار سكان روسيا وقت انتشار وباء "كوفيد – 19" يتخلون بنشاط عن استخدام مدفوعات نقدية وينتقلون إلى مدفوعات غير نقدية عن طريق البطاقات البلاستيكية والهواتف الذكية.

وارتفعت روسيا إلى المكانة الرابعة في العالم من حيث استخدام المدفوعات غير النقدية. أفادت بذلك شركة Boston Consalting Group التي أجرت دراسة بهذا الشأن. وقالت إن بريطانيا وكندا واستراليا فقط تقدمت على روسيا قليلا في هذا المجال.

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وأوضحت الشركة أن سبب تقدم روسيا يكمن في انتقال نصف الذين كانوا يستخدمون سابقا دفع الأموال نقدا إلى المدفوعات غير النقدية وذلك في الفترة ما بين نهاية عام 2019 إلى منتصف عام 2020.

وقالت قناة "روسيا" التلفزيونية :" إننا كنا نحتل دائما المكانة الأولى من حيث وتائر الانتقال إلى المدفوعات غير النقدية. أما انتشار وباء فيروس كورونا فدفع بجيل المسنين إلى الانتقال إلى هذه الوسيلة المتقدمة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا