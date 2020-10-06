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آبل قد تطلق هواتف قابلة للطي بميزات غير مسبوقة!

العالم الرقمي و Social media

آبل قد تطلق هواتف قابلة للطي بميزات غير مسبوقة!
youtube/XEETECHCARE
صورة أرشيفية
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تداولت مواقع مختصة بشؤون التقنية أخبارا تشير إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير تقنيات جديدة لهواتف قابلة للطي قد تطرحها بميزات غير مسبوقة.

وتبعا لطلب براءة اختراع كانت تقدمت بها  شركة آبل لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في أمريكا، فإن الشركة تسعى لتطوير هاتف قابل للطي مزود بشاشة مرنة قادرة على إصلاح الخدوش بكشل ذاتي.

وستحصل شاشة هذا الهاتف على طبقة خاصة تسمح لها بترميم الخدوش بالاعتماد على الضوء أو الحرارة أو التيار الكهربائي وبعض أنواع المحفزات التي قد تتعرض لها.

آبل قد تطلق هواتف قابلة للطي بميزات غير مسبوقة!
appft1.uspto.gov

ويشير نص براءة الاختراع أيضا إلى أن التقنية التي قد يحصل عليها الهاتف المنتظر قد تساهم في التقليل من تلف الشاشة المرنة في منطقة محور الطي، كما حصل مع بعض الهواتف القابلة للطي سابقا.

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وكانت أخبار قد انتشرت في وقت سابق من هذا العام حول إمكانية إطلاق آبل لهاتف قابل للطي، وأشارت تلك الأخبار إلى أن الهاتف لن يكون شبيها بهواتف سامسونغ المرنة، بل سيحصل على شاشة طولية تطوى من المنتصف كما هو الحال في هواتف RAZR  التي تنتجها موتورولا.

المصدر: appleinsider

 

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