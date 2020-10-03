عطل مفاجئ في عمل تطبيق "تيليغرام" للتواصل الاجتماعي

توقف موقع "تيليغرام" للتواصل الاجتماعي يوم السبت 3 أكتوبر، عن العمل.

وأدى تعطل "تيليغرام" إلى عدم تمكن المستخدمين من الدخول إلى الموقع وتبادل الرسائل النصية والصوتية ومقاطع الفيديو والرسائل.

وفي 25 سبتمبر أفاد مستخدمو التطبيق في روسيا، بوجود خلل في عمل تطبيق المراسلات.

وتوصلت الوكالة إلى وجود عطل في عمل التطبيق من خلال تتبع موقع "داون ديتيكتر" العالمي، المتخصص في مراقبة هذا النوع من المشاكل الفنية.

يذكر أن تطبيق "تيليغرام"، كان قد أطلق بواسطة الروسي بافيل دوروف، مؤسسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا vk.com، في عام 2013.

ويبلغ عدد مستخدمي "تيليغرام" في الوقت الحالي أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.

المصدر: RT