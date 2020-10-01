"غوغل" يضخ مليار دولار في صحف عالمية لإطلاق خدمة جديدة

أعلن سوندار بيشاي، رئيس شركة "غوغل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، الخميس، عن استثمار مليار دولار في اتفاقات شراكة مع ناشري صحف حول العالم تمهيدا لإطلاق خدمة إخبارية جديدة.

وكتب بيشاي في منشور "تويتر": "هذا الالتزام المالي سيوفر دخلا للناشرين بغية صناعة مضامين عالية الجودة واختيارها، من أجل تجربة إخبارية أفضل عبر الإنترنت".

وأوضح بيشاي أن المنتج الجديد الذي ستقدمه شركة "غوغل"، سيكون متوافرا في بادئ الأمر عبر خدمة "غوغل نيوز" على نظام "أندرويد"، ثم عبر الخدمة عينها على نظام تشغيل "آي أو أس" التابع لمجموعة "آبل".

وأشار إلى أن المجموعة الأمريكية العملاقة وقعت اتفاقات من أجل هذه المضامين الجديدة ضمن ما يسمى "غوغل نيوز شوكايس"، وهي شملت حوالى مئتي ناشر صحفي في ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وكندا وبريطانيا وأستراليا.

ومن بين ناشري الصحف هؤلاء "دير شبيغل" و"ستيرن" و"دي تسيت" و"فوليا دي ساو باولو"، إضافة إلى ناشرين لصحف ذات طابع محلي أكثر بينها "إل ليتورال" و"جي زي إتش" و"واز" و"سوتوداي".

Proud to announce our biggest commitment to the future of news yet: the launch of Google News Showcase - a new kind of news experience for publishers and readers - along with a $1 billion global investment in partnerships with publishers. https://t.co/zdCHuawyAp — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 1, 2020

كذلك تجري "غوغل" مفاوضات لتوسيع هذه الخدمة في بلدان أخرى بينها الهند وبلجيكا وهولندا، وفق رئيس المجموعة.

وستكون خدمة "غوغل نيوز شوكايس" متوافرة في وقت لاحق من طريق عمليات البحث التقليدية على محرك "غوغل"، وأيضا على "غوغل ديسكافر" وهو شريط الأحداث المقدّم للمستخدمين بصورة مكيّفة مع اهتماماتهم.

وأضاف بيشاي: "سنبقى إلى جانب الناشرين الصحافيين أكثر من أي وقت مضى لنساعدهم في مشروعهم للتحول الرقمي، ولدعم قطاع صحافي عالي الجودة".

وأوضح رئيس "غوغل" أن الخدمة الجديدة من المجموعة ستتكون من مساحات خاصة تتيح للناشرين المشاركين في المشروع إبراز مضامينهم مع "مزيد من العمق والخلفيات" بفضل عروض تسلسل زمني واقتطاعات معينة ونشر مقالات ذات صلة.

ولفت بيشاي إلى أن وسائط أخرى ستكون متاحة في وقت لاحق بما يشمل المقاطع الصوتية والفيديو والملخصات اليومية.

المصدر: RT