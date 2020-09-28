هاتف ذكي عربي الصنع بمواصفات ممتازة وسعر منافس

أعلنت شركة "طلال أبو غزالة للتقنية" عن هاتفها الذكي الجديد الذي سيطرح بسعر ومواصفات منافسة.

وتبعا للشركة فإن هاتف TAG-Phone الجديد سيحصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

ويأتي الهاتف بشاشة ips بمقاس 6,2 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +HD، محمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وهيكل بتصميم أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك.

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وزودت الشركة المصنعة هذا الهاتف ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

ويضمن الأداء الجيد للهاتف ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، ونظام تشغيل "أندرويد-10".

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كما حصل على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أساسية متعددة العدسات، دقة إحدى عدساتها 16 ميغابيكسل.

ويتوفر هذا الجهاز حاليا بسعر 100 دينار أردني (141 دولارا تقريبا)، باللون البني، وسيحصل مقتنيه على كفالة لمدة سنة من الشركة المصنعة.

المصدر: RT