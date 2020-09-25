الكشف عن أحد أفضل الهواتف القابلة للطي في العالم

كشفت شركة Royole بشكل رسمي عن هاتفها الأحدث القابل للطي، الذي صنف من بين أفضل الأجهزة الذكية حاليا.

ويأتي هاتف FlexPai 2 الجديد بهيكل قابل للطي يزن 339 غ، مزود بمفصل متحرك بتحويله إلى ما يشبه الحاسب اللوحي الصغير عند فتح الهيكل على مصراعيه.

وجاء الجهاز بشاشة Cicаda Wing مرنة من الجيل الثالث، بمقاس 7.8 بوصة، دقة عرضها تعادل (1920/1440) بيكسل، يمكن طيها على الجهة الخارجية للهاتف لتتحول إلى شاشتين يمكن استخدام إحداهما لتصفح الإنترنت واستخدام التطبيقات والأخرى لتلقي الرسائل والمكالمات.

كما زودته Royole بماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء ثبت على حافة الهيكل، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Typе-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ونظام تشغيل Android 10 مع واجهات wаterOS 2.

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أما كاميرا السيلفي فيه فأتت بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، والكاميرا الأساسية حصلت على 4 عدسات بدقة (64+16+8+2)ميغابيكسل، إحدى هذه العدسات خصصت للتصوير العريض، وأخرى للتقريب البصري والرقمي للصور.

المصدر: 4PDA