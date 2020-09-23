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إل جي تتحدى أجهزة Note من سامسونغ بهاتف مع قلم ذكي!

العالم الرقمي و Social media

إل جي تتحدى أجهزة Note من سامسونغ بهاتف مع قلم ذكي!
youtube/LG Electronics
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أعلنت شركة إل جي عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة، طورته لينافس هواتف Note الشهيرة من سامسونغ.

ويأتي هاتف K71 الجديد من إل جي بهيكل أنيق من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (171.4/77.7/8.7) ملم/ يزن 220 غ.

وزود الجهاز بشاشة بمقاس 6.8 بوصة، بأبعاد "20.5:9" دقة عرضها تعادل (2460/1080) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات +Full HD، إضافة إلى قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم ببعض الميزات كما في هواتف Note من سامسونغ.

إل جي تتحدى أجهزة Note من سامسونغ بهاتف مع قلم ذكي!
youtube/LG Electronics

ويضمن الأداء الجيد له معالج MediaTek Helio P35 ثماني النوى بتردد 2.3 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

وزود الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+5+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع ميزة التعرف على الوجوه.

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ودعمته إل جي أيضا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومنفذ USB Type C للشحن ونقل البيانات، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع شبكات Wi-Fi وBluetooth v5.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: 3dnews

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