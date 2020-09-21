الإعلان عن حاسب لوحي من صناعة عربية مخصص للأطفال

أعلنت "مجموعة طلال أبو غزالة" عن إطلاق أول حاسب لوحي من صناعة عربية، مخصص للأطفال.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حاسب TAG-TAB Kids صمم كجزء من مشروع "الحقيبة الذكية"، وصنع وفق أحدث المعايير العالمية "ليساعد الطلاب على الإبداع والابتكار"، كما زود بأحدث الأنظمة ليلائم طلاب المدارس.

وحصل هذا الحاسب على هيكل يزن 340 غ فقط، وعلى ذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت.

وزودته الشركة المصنعة بشاشة LCD بدقة عرض تعادل (1280/800) بيكسل، بكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، إضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تكفيه للعمل لعدة ساعات متواصلة، ومنفذ لشرائح SIM للاتصال مع الشبكات الخلوية.

كما حصل على تقنيات OTG و TF Card و Light Sensor و Distance sensor وقدرة على الاتصال بشبكات WIFI (2.4G) WIFI 802.11b/g/n.

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وسيحصل مشترو هذا الحاسب على غطاء واق من الصدمات لحماية الهيكل الخارجي "Cover Protector"، وكفالة من الشركة المصنعة لمدة عام.

وسيطرح بسعر منافس يبلغ 70 دينارا أردنيا (نحو 100 دولار)، وسيعرض في معارض طلال أبو غزالة العالمية، وعدة منافذ للبيع في الأردن والوطن العربي والعالم.

المصدر: RT