الإعلان عن منافس قوي لهواتف هواوي بقدرات تصوير ممتازة

بعد أيام من إطلاق Poco X3 NFC الذي صنف من بين أفضل الهواتف الحديثة، قررت شركة Realme الكشف عن هاتف متطور منافس لهواتف هواوي من حيث السعر والمواصفات.

وتبعا للشركة فإن هاتف Realme 7i الجديد سيحصل على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، قادرة على عرض فيديوهات +FHD.

وسيزود هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 662 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، وعلى معالج رسوميات Helio G95 عالي الأداء.

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كما زودته الشركة المصنعة أيضا بماسح لبصمات الأصابع، وبنظام تشغيل "أندرويد-10" مع واجهات Realme UI، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 30 واطا.

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ودعمته بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ورغم سعره المزمع 200 دولار فقط حصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 نيغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 3dnews