هواوي قد تغير عالم الهواتف بتقنية للشحن عن بعد!

أعلنت شركة هواوي عن تطويرها لتقنية جديدة ستمكن من شحن الهواتف والأجهزة الذكية عن بعد، تختلف في آلية عملها عن آلية عمل الشواحن اللاسلكية الحالية كليا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هواوي تعمل حاليا على تطوير جهاز شحن لاسلكي يمكنه نقل الطاقة إلى الهواتف والأجهزة الإلكترونية عبر أشعة الليزر، ما يعني أن الهاتف أو الحاسب سيكون بعيدا عن مصدر الشحن ويمكن للمستخدم استعماله بحرية أثناء الحركة في الغرفة أو القاعة الموجود فيها جهاز الشحن.

ونشرت هواوي مقطع فيديو ترويجي لهذ التقنية دون أن تحدد موعد إطلاقها أو أية تفاصيل إضافية عن عملها، لكن المقطع يبين أن جهاز الشحن الذي سيثبت في القاعات أو الغرف سيمكن من شحن عدة أجهزة في وقت واحد بما فيها الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والمحمولة.

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وربما لم تعلن الشركة عن موعد إطلاق هذه التقنية كونها تدرس إمكانية تطبيقها بشكل عملي كي تكون آمنة ولا تسبب الأشعة الصادرة عنها أي ضرر.

وظهور مثل هذه التقنية في المستقبل ربما سيساهم بظهور جيل جديد من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التي ستشحن عن بعد، لتغني مستخدميها عن حمل الشواحن الموجودة حاليا.

المصدر: ixbit