تعرف على أحدث أجهزة التلفاز الذكية المتطورة من Xiaomi

لم تكتف شركة Xiaomi هذا العام بالنجاحات التي حققتها في مجال الهواتف الذكية بل انتقلت أيضا لإطلاق أجهزة تلفاز ذكية متطورة بأسعار منافسة جدا.

ومن بين أبرز أجهزة التلفاز الذي أعلنت عنها هذه الشركة مؤخرا أتت أجهزة Mi TV 4A Horizon Edition التي حصلت على مواصفات تجعلها من أقوى المنافسين في سوق الإلكترونيات لهذا العام.

وسيطرح من هذه الأجهزة نسختان، نسخة مزودة بمقاس 32 بوصة، دقة عرضها تعادل (1368/768) بيكسل، سيكون سعرها 168 دولارا، ونسخة أكبر بشاشة بمقاس 43 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، وسعرها نحو 300 دولار.

Mi TV 4A Horizon 32" is Edition Coming too... Do you think models other than these 2 are launching today? https://t.co/a8yrHp2Kop — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 7, 2020

وحصلت هذه الأجهزة على نظام تشغيل "أندرويد-9" سيحدث إلى "أندرويد-10" مع نهاية العام الجاري، وعلى ميزات تمكن من التحكم بها عبر مساعد غوغل الصوتي، إضافة إلى العديد من البرمجيات المميزة لتحميل ومشاهدة الأفلام والفيديوهات والمحطات التلفزيونية الرقمية مثل برمجيات "نبتفليكس" وبرمجيات Amazon و Prime Video وDisney Plus Hotstar.

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وزودتها Xiaomi بمعالجات Cortex-A53، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 8 غيغابايت، وبمنفذ Ethernet، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB-A، ومكبرات صوت ممتازة من نوع DTS-HD.

المصدر: ixbit