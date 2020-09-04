روسيا تغرّم غوغل لانتهاكها قوانين الإنترنت في البلاد

أعلنت وسائل إعلام أن روسيا غرمت شركة غوغل بمبلغ مالي لمخالفتها قوانين البلاد فيما يتعلق بشؤون الإنترنت.

وقالت زولفيا غورينتشوك، المتحدثة الصحفية باسم محكمة"تاغانكا" بموسكو، أن المحكمة تلقت من شركة غوغل شيكا مصرفيا بقيمة 1.5 مليون روبل (20.2 ألف دولار تقريبا) لتسديد الغرامة المفروضة على الشركة في روسيا، كونها انتهكت القوانين الروسية التي تتعلق بالإنترنت.

وفي أغسطس الفائت كانت الهيئات الروسية المختصة قد أصدرت قرارا يعتبر أن محرك البحث الخاص بغوغل انتهك مجددا القوانين الروسية التي تتعلق بفلترة المعلومات والبيانات أثناء البحث عبر الشبكة العنكبوتية.

وجاء القرار المذكور بعد أن تقدمت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك بروسيا ببلاغ ضد شركة غوغل في يوليو الفائت، وذكرت في البلاغ أن الشركة لم تتخذ التدابير اللازمة لاستبعاد المحتوى المحظور في روسيا من نتائج البحث في متصفحها.

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وتبعا للتشريعات الروسية فإن الشركات المشغلة لمحركات البحث على الإنترنت في البلاد يتوجب عليها إزالة الروابط في التي تخص الصفحات الإلكترونية المتضمنة معلومات محظورة، من نتائج بحث المتصفحات.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد غرمت غوغل بمبلغ 10.5 ألف دولار في يوليو العام الماضي لأسباب مشابهة تتعلق بفلترة المحتوى المحظور أيضا.

المصدر: فيستي