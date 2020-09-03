شركة Nvidia تعلن عن أحدث تقنياتها لمعالجة الرسوميات في الحواسب

نشرت شركة Nvidia مقاطع فيديو ترويجية كشفت فيها عن أحدث معالجات الرسوميات التي طورتها من فئة GeForce RTX.

وأشارت الشركة إلى أن معالجاتها الجديدة GeForce RTX 3090 و RTX 3080 و RTX 3070 حصلت على تقنيات جديدة تجعل منها أكثر كفاءة وأسرع من ناحية التعامل مع الصور والفيديوهات من المعالجات التي طرحتها سابقا.

وتبعا لـ Nvidia فإن معالج RTX 3080 الجديد الذي يبلغ سعره 700 دولار تقريبا، سيكون أسرع بمرتين تقريبا من حيث الأداء مقارنة بمعالجات RTX 2080 التي ظهرت العام الماضي، وأسرع بمرة ونصف تقريبا من معالجات RTX 2080 Ti أيضا.

وأظهرت الفيديوهات التي نشرت لاختبار أداء RTX 3080 أن هذا المعالج كان أسرع بمرتين فعلا في التعامل مع بعض الألعاب الإلكترونية مقارنة بمعالج RTX 3080، وفي بعض الحالات تفوق هذا المعالج على سلفه بنسبة 75% بالنسبة للتعامل مع البيانات، ما يجعل منه أحد أفضل معالجات الرسوميات الموجودة حاليا والتي تباع ضمن نفس الفئة السعرية.

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ومع كشفها عن المعالجات المذكورة استعرضت Nvidia أيضا تقنية Reflex الجديدة، والتي صممت لمراقبة انتقال عرض الصورة إلى شاشات أنظمة الألعاب الإلكترونية، وتسريع تفاعل الأجهزة مع الصور وخصوصا مع ألعاب الواقع الافتراضي.

المصدر: ixbit