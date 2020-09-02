روسيا تجري تجربة الانتقال إلى الهويات الشخصية الإلكترونية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ، دميتري تشيرنيشينكو أن العمل على إعداد تطبيق منقول يسمى بـ "تطبيق التعرف المنقول" قد انتهى.

وقال إن كل الإجراءات، بما فيها تلك التي تحمي المفاتيح والتواقيع الإلكترونية من الاختراق، قد اتخذت. ويعتبر التطبيق الإلكتروني الذي سيحل محل الهوية الشخصية جاهزا للحصول على ترخيص باستخدامه في هيئة الرقابة على الاستهلاك.

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يذكر أن وزارة الاتصال الروسية كانت قد طرحت في مايو الماضي اقتراحا بأن تجرى في موسكو في الفترة ما بين يوليو 2020 وديسمبر عام 2021 تجربة استخدام التطبيق الإلكتروني المنقول الذي سيحل محل الهوية الشخصية للمواطن. ومن أجل إجراء التجربة اقترحت إعداد تطبيق التعرف المنقول الخاص الذي يمكن أن يستخدمه المواطن للحصول على بعض الخدمات الحكومية والمحلية على الموقع الساري مفعوله في موسكو.

كما اقترحت الوزارة أن تجري التجربة في الفترة ما بين 1 يوليو عام 2020 و31 ديسمبر عام 2021 بغية رفع فاعلية عمل الأجهزة الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين حضوريا أو عن بعد باستخدام التكنولوجيات الرقمية.

فيما لم تذكر الوزارة ما هي أنواع الخدمات التي اقترحت تقديمها عن طريق التطبيق المنقول.

بينما كان نائب رئيس الوزراء السابق، مكسيم أكيموف، قد أعلن في يوليو عام 2019 أن موعد بدء تطبيق التكنولوجيا الجديدة يتوقف على قدرة وزارة الداخلية التي تعمل على معالجة المعلومات الشخصية وإعداد قاعدة البيانات.

المصدر: نوفوستي