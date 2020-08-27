"فيسبوك" تتهم "آبل" بحرمان التطبيقات من إيراداتها الإعلانية

عادت بيانات المستخدمين الشخصية التي تؤدي دورا مركزيا في الاقتصاد الرقمي مجددا، لتشكل مصدر توتر بين "فيسبوك" و"آبل".

ووجهت الشبكة الاجتماعية الرائدة اتهاما لعملاق الإلكترونيات بتكبيد خسائر للشركات الصغيرة والمتوسطة المطورة للتطبيقات.

وأشارت "فيسبوك" الأربعاء إلى أن تحديث "آبل" الجديد سيحد من الإمكانات المتاحة لها ولمطوري التطبيقات الأخرى في استهداف مستخدمي هواتف "آيفون" إعلانيا.

ولفتت الشبكة الاجتماعية إلى أن الأثر على معدي التطبيقات ومطوريها "يصعب تحديده كميا"، لكنها أكدت أنها أجرت عمليات محاكاة خلصت إلى أن أكثر من 50% من الإيرادات ستتبدد عند تعطيل القدرة على تكييف الحملات الإعلانية على الأجهزة المحمولة.

وأضافت "فيسبوك": "في الواقع، قد يكون الأثر أكبر بكثير على الشركاء المعنيين".

وأكدت شركة "فيسبوك" أن نظام تشغيل "آي أو أس 14" سيضر بكثير من المطورين والناشرين في فترة صعبة أصلا على الشركات، مضيفة "نعمل مع أكثر من 19 ألفا من هؤلاء حول العالم ودفعنا لهم مليارات الدولارات سنة 2019.. يعتمد الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإعلانات من أجل البقاء".

وتعتزم "فيسبوك" المالكة أيضا لـ"إنستغرام" و"واتساب" و"ميسينجر"، التوقف عن إتاحة أدواتها للتتبع والاستهداف والتحويل النقدي للتطبيقات الأخرى العاملة بنظام "آي أو أس 14"، وستستمر في المقابل بتقديم هذه الخدمات على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" التابع لـ"غوغل".

وأصدرت "آبل" في الأيام الماضية آخر تحديثاتها لنظام تشغيل "آي أو أس" على الهواتف والألواح الإلكترونية وأجهزة "آبل تي في"، بنسخة تجريبية للمطورين.

وأشارت "آبل" إلى أن نظام التشغيل الجديد المسمى "آي أو أس 14" يفرض طلب إذن المستخدمين لتعقب تحركاتهم عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية المملوكة لشركات أخرى.

المصدر: أ ف ب