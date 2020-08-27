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شركة طيران روسية تطبق نظام بيع التذاكر باستخدام العملة الافتراضية

العالم الرقمي و Social media

شركة طيران روسية تطبق نظام بيع التذاكر باستخدام العملة الافتراضية
Sputnik Maksim Blinov
صورة أرشيفية
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يقوم مصرف "سبيربنك" الروسي وشركة S7 الروسية للطيران بتطبيق نظام بيع تذاكر الطائرات للشركات والمؤسسات الحكومية باستخدام برنامج "بلوكتشين" للعملة الافتراضية.

أفادت بذلك صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن الناطق باسم شركة S7.

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وقال الناطق إن S7 أصبحت أول شركة في روسيا استخدمت منصة "بلوكتشين" للعملة الافتراضية لتمرير الحسابات مع الزبائن.

وحملت الشركة على منصة "بلوكتشين" التي شغّلها مؤخرا مصرف "سبيربنك" تطبيقا للنقود الألكترونية يتخصص في شراء تذاكر الطائرات.

ويمكن الآن للزبائن الذين يمتلكون حسابات في مصرف "سبيربنك" تمرير الحسابات الفورية عن طريق عقد اتفاقيات إلكترونية باستخدام العملة الافتراضية.

وينخفض عند ذلك الوقت اللازم لتمرير الحسابات الخاصة بعقد الصفقة من 10 أيام إلى 20 ثانية.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" إن النظام الإلكتروني الجديد لا يقضي بوجود ضمانات مصرفية. أما النقود الافتراضية الإلكترونية فيتم ربطها بالحسابات الحقيقية لزبائن مصرف "سبيربنك".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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