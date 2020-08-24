تحذير جديد لمستخدمي "أندرويد" قد يكبد تجاهله خسائر فادحة!

انتشر تحذير جديد لمستخدمي "أندرويد" من تهديد قد يكلّفهم الكثير مع استمرار الضرر الخبيث لبعض تطبيقات "غوغل بلاي"، وفقا لخبراء الأمن في Sophos.

وتتميز بعض التطبيقات باشتراكات مخفية، يمكن أن تترك للمستخدمين تكاليف شهرية بعد فترة تجريبية مجانية.

وحاولت غوغل مؤخرا تضييق الخناق على هذه المشكلة، بقواعد جديدة تهدف إلى تسهيل اكتشاف الاشتراكات وإلغائها.

ومع ذلك، يبدو أن عددا من المطورين يستخدمون حيلا جديدة ذكية للتغلب على أحكام وشروط غوغل المحدثة، ثم الاشتراك في تطبيقات باهظة الثمن.

ويقول Sophos إنه تم رصد العديد من الطرق لتخطي قواعد متجر "بلاي"، بما في ذلك ما يسمى "Blind Sub" الذي يغري الناس للانضمام عبر عرض إصدار تجريبي مجاني.

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وبمجرد التسجيل، غالبا ما يُترك المستخدمون غير مدركين للمبلغ الذي سيكلفهم، أو المدة التي قاموا بالتسجيل فيها بالفعل.

وهناك تكتيك آخر يسمى "Spam Sub" يستهدف المستخدمين من خلال عرض المزيد من التطبيقات المجانية لحظة اشتراكهم في أحدها.

وتتمثل الحيلة الأخيرة في إظهار سعر الاشتراك الكامل للتطبيق، ولكن وضعه في نص صغير جدا ولون رمادي فاتح، يكاد يكون من المستحيل قراءته.

وتقيد سياسات "غوغل بلاي" للتطبيقات المستندة إلى الاشتراك، مجموعة واسعة من السلوكيات، وأحدها لا تقيده مقدار تكلفة الاشتراك بالتطبيق.

ولم يكن "أندرويد" وحده الذي واجه هذه المشكلة، خاصة مع ظهور بعض تطبيقات Fleeceware أيضا على متجر تطبيقات آبل.

ومع ذلك، غيرت آبل إرشادات مراجعة متجر التطبيقات الخاصة بها مؤخرا، والتي تحظر التطبيقات التي تتميز بأسعار مرتفعة بشكل غير منطقي.

وتقول Sophos إنها لم تصادف أي سياسات من هذا القبيل لمتجر "غوغل بلاي". وعندما أبلغ الفريق شركة غوغل عن هذه التطبيقات باهظة الثمن، أخبرهم متحدث باسم غوغل أنه "يتم تحديد تكاليف الاشتراك وفقا لتقدير المطور".

وقبل الاشتراك في أي تطبيق، يجدر بك التحقق من التكلفة على المدى الطويل.

المصدر: إكسبريس