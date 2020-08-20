حسابات وكالة سبوتنيك "تختفي" من قوائم البحث في "تويتر"

أعلنت الخدمة الصحفية لوكالة "روسيا سيغودنيا" أن حسابات وكالة سبوتنيك التابعة لها لم تعد تظهر لبعض المستخدمين في قوائم البحث على "تويتر".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "إن لم يكن مستخدم هذه المنصة متابعا لصفحات سبوتنيك أو لم يزر هذه الصفحات من قبل عبر التطبيق فلن يتمكن حاليا من العثور عليها في قوائم البحث التابعة لتويتر".

وأضاف البيان "على ما يبدو أن تويتر لم تعد شبكة اجتماعية ومنصة للآراء المتنوعة، بل منظمة متحيزة سياسيا خاضعة للرقابة الصارمة".

ومن جانبها أرسلت وكالة "نوفوستي" الروسية طلبين إلى "تويتر" للاستفسار عن ملابسات المسألة المذكورة لكنها لم تتلق أي ردود حتى الآن.

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ويوم 19 أغسطس الجاري كانت قناة RT الناطقة باللغة الروسية قد أعلنت أن صفحاتها على "تويتر" قد تعرضت لمثل هذه المشكلات.

وكانت إدارة موقع "تويتر" قد ذكرت في وقت سابق "أنها بدأت بوضع علامات معينة على حسابات (وسائل الإعلام التابعة للدولة) في تطبيقها، وعلى الحسابات التابعة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى حسابات المسؤولين الحكوميين بمن فيهم وزراء الخارجية والسفراء وكبار الدبلوماسيين".

المصدر: نوفوستي