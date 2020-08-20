تسريبات تكشف عن هاتف الفئة S القادم من سامسونغ

سربت بعض المواقع والقنوات الشهيرة للتواصل الاجتماعي على الإنترنت صورا ومعلومات تكشف عن مواصفات هاتف جديد من الفئة S يمكن أن تطرحه سامسونغ قبل نهاية العام الجاري.

وتبعا لقنناة OnLeaks على "تويتر" فإن سامسونغ تعمل على هاتف جديد من الفئة S سيحمل اسم Galaxy S20-FE.، وسيكون بسعر أرخص من هواتف Galaxy S20 الحالية.

وبالنظر للصور المسربة لهذا الهاتف يمكن أن نلاحظ أن تصميمه العام شبيه بتصميم هواتف الفئة S20 الأخيرة، لكنه يحمل بعض التعديلات الطفيفة.

And here comes your very first look at the #Samsung#GalaxyS20FE 5G! 360° video + gorgeous 5K renders, on behalf of my Friends over @Pricebaba -> https://t.co/ptAcTE9KVopic.twitter.com/Vh8Czqi5B7 — Steve H.McFly (@OnLeaks) August 15, 2020

وسيحصل هذا الجهاز في الأغلب على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+8) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

Galaxy Fan Edition

Snap865、120Hz、3.3mm Hole

IP68、Price nice 、Q4 — Ice universe (@UniverseIce) July 16, 2020

أما هيكل الهاتف فسيكون مصنوعا من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وشاشته ستكون بمقاس 6.4 بوصة، معدل تحديثها يعادل 120 هيرتزا.

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ومن المفترض أن يحصل أيضا على معالج snapdragon 865 ثماني النوى، وعلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، أما سعره فمن المتوقع أن يكون نحو 700 دولار.

المصدر: 3dnews