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نوكيا تخطط لإطلاق هواتف 5G متطورة قبل نهاية العام الجاري

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تخطط لإطلاق هواتف 5G متطورة قبل نهاية العام الجاري
Reuters SP/ZUZ
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أعلنت شركة نوكيا عن نيتها إطلاق 5 هواتف ذكية متطورة قبل نهاية العام الجاري، 2 منها على الأقل سيكونان قادرين على العمل مع شبكات 5G.

وتبعا للتسريبات فإن شركة نوكيا وبعد نجاح هاتفها Nokia 8.3 الذي أطلقته مطلع العام الجاري لشبكات 5G، وبعد تحقيقه نسب مبيعات ممتازة تعمل الآن على تطوير هاتفين جديدين هما Nоkia 7.3 وNоkia 9.3 PureView، سيكونان قادرين على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية أيضا.

 كما تطور حاليا عدة نماذج من هواتف  Nokia 6.3 وNokia 2.4 و Nokia 3.4،  ستنتهي من اختبارها في سبتمبر القادم، لتعلن عنها في الربع الأخير من العام الجاري.

ومن المفترض أن يحصل هاتف Nokia 7.3 على معالجات ثمانية النوى من نوع Snapdragon 690، وعلى شاشة بمقاس 6.3 بوصة قادرة على عرض فيديوهات +Full HD، وأن يزود بكاميرا أساسية بأربع عدسات، إحدى عدساتها بدقة 64 ميغابيكسل، وفيها عدسة بدقة 48 ميغابيكسل، وكاميرا السيلفي فيها بدقة 24 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، بطاريته ستكون على الأغلب بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع عبر شاحن باستطاعة 18 واطا.

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أما هاتف Nоkia 9.3 PureView بنموذجه الجديد فيمتاز بمعالج Quаlcomm Snаpdragon 865، وبشاشة بمقاس 6.5 بوصة بتردد 120 هيرتزا.

المصدر: 3dnews

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