"تلغرام" يطلق خدمة الاتصال عبر الفيديو في عيد ميلاده السابع

أعلن مصممو تطبيق "تلغرام" عن إطلاق خدمة الاتصالات عبر الفيديو في التطبيق، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتدشينه.

وأشار الموقع الرسمي لـ"تلغرام" في تدوينة له إلى أنه سيكون بإمكان المستخدم الانتقال بين الاتصال الصوتي والاتصال عبر الفيديو أثناء المكالمة.

كما ستسمح الخدمة الجديدة بتبادل الرسائل النصية عبر التطبيق أثناء الاتصال عبر الفيديو من دون إنهاء الاتصال.

يذكر أن تطبيق "تلغرام" أطلقه الروسي بافيل دوروف، مؤسسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا vk.com، في عام 2013.

ويبلغ عدد مستخدمي "تلغرام" في الوقت الحالي أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.

المصدر: RT