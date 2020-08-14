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شركة Xiaomi ترسخ أقدامها في سوق الحواسب بجهاز متطور

العالم الرقمي و Social media

شركة Xiaomi ترسخ أقدامها في سوق الحواسب بجهاز متطور
youtube/C4ETech
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نشرت العلامة التجارية Redmi التابعة لشركة Xiaomi إعلانات ترويجية لحاسب جديد ستطرحه قريبا لتنافس من خلاله أفضل الحواسب الحالية.

وتبعا للمنشورات التي تداولتها عدد من مواقع الإنترنت فإن الحاسب الجديد سيطرح تحت اسم Redmi G، وسيعلن عنه رسميا في 14 أغسطس الجاري.

وسيأتي هذا الحاسب بهيكل رقيق مصنوع من المعدن يعتقد أن وزنه سيكون أقل من 1.5 كلغ، كما سيزود بشاشة بمقاس 16.1 بوصة ستتمتع بدقة عالية كون الجهاز مصمما لعشاق الألعاب الإلكترونية، وسيكون ترددها 144 هيرتزا على الأغلب ما سيمنحها سرعة كبيرة في التعامل مع الصور والفيديوهات.

شركة Xiaomi ترسخ أقدامها في سوق الحواسب بجهاز متطور
ixbt.com

ولم تكشف Xiaomi  عن المواصفات الرئيسية لهذا الجهاز رسميا بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيحصل على معالج Intel Core i7 من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce GTX 16 series، الذي يعتبر من أفضل معالجات الرسوميات حاليا.

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كما يفترض أن يحصل هذا الجهاز على عدة منافذ للاتصال مع الأجهزة الإلكترونية والشاشات، منها منافذ USB-A ومنافذ USB-C، إضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، وأن يحصل على مكبرات صوت متطورة كتلك الموجودة في حواسب Redmi الحالية.

المصدر:  ixbit

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