شركة "شاومي" الصينية تطرح شاشة تلفزيون شفافة (فيديو)

احتفلت شركة "شاومي" الصينية يوم الأربعاء بالذكرى العاشرة لإنشائها، بإطلاقها تلفزيون Oled شفافا، لتعلن عن انتهاء عصر الشاشة السوداء المهيبة.

وتحمل الشاشة اسم "Mi TV LUX OLED Transparent Edition" ويبلغ سمك إطارها 5.7 مم موضوع على قاعدة دائرية.

ومن الواضح أن هذه الشاشة لا يمكن تثبيتها على الحائط والحامل المتصل بها هو الطريقة الوحيدة لوضعها.

وتتميز الشاشة بلوحة OLED شفافة قياس 55 بوصة، بالإضافة إلى مجموعة شرائح MediaTek 9650 المخصصة مع معالجة الصور AI Master Smart Engine من "شاومي" والتي توفر أكثر من 20 خوارزمية تحسين وتحسين مخصص لـ 5 سيناريوهات استخدام رئيسية.

كما تمكنت "شاومي" من إنتاج صورة مع طيف لوني واسع للغاية ومعدل تحديث 120 هرتز وزمن انتقال محدود بـ 1 ملي في الثانية، وهو ما سيلقى استحسانا في السوق الدولية.

ويبدو أن شاشة شاومي مبنية على أسس مشابهة لشاشة "إل جي 55EW5TF-A" وتتمتع بنفس معدل التحديث وهو 120 هيرتز وتقنية لون 10 بت مع معدل استجابة 1 ملي في الثانية.

وستتوفر الشاشة في 16 أغسطس المقبل في السوق الصينية بسعر 49.999 يوان، أي ما يعادل تقريبا 7200 دولار أمريكي، فيما لم تذكر الشركة عن موعد تسويقها في بقية دول العالم.

المصدر: موقع "the verge"