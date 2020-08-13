نظارة Nreal Light الجديدة للواقع المعزز تبصر النور أخيرا

أعلنت شركة Nreal عن بدء بيع نظارتها الأحدث Nreal Light المخصصة لتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

وتبعا للشركة فإن بيع هذه النظارات بدأ بالفعل في كوريا الجنوبية، وعند شرائها كعرض خاص مع هواتف Samsung Galaxy Note 20 أو LG Velvet فسيكون سعرها نحو 295 دولارا فقط.

وتأتي النظارة الجديدة بهيكل أنيق خفيف الوزن شبيه بهياكل النظارات الشمسية العادية، مزود بعدسات خاصة لعرض الصور الثنائية أو الثلاثية الأبعاد، ويمكن تعتيم هذه العدسات بعدسات سوداء لرؤية صور 3D بشكل أفضل.

وتبعا للشركة المصنعة فإن النظارة ستعتمد في عملها على الهاتف الذكي التي ستكون مقترنة به، وتقنية Nreal Nebula الموجودة فيها ستمكن المستخدم من استعمالها للتصفح ومشاهدة المنشورات والفيديوهات عبر تطبيقات Facebook وYouTube وTwitter وGoogle Chrome وWeChat، كما ستساعد هذه التقنية بتحول الصور من صيغة 2D إلى 3D.

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ومن المفترض أن يبدأ بيع هذه النظارة في مختلف الأسواق العالمية بشكل رسمي اعتبارا من 21 أغسطس الجاري.

المصدر: 3dnews