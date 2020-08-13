روسيا تختتم اختبار نظام الإنترنت في المحطة الفضائية الدولية

تختتم اختبارات الإنترنت الفضائي في القسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية في الربع الثالث للعام الجاري.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته شركة "ريشيتنيف" الروسية للأنظمة الفضائية المعلوماتية.

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وأشار البيان إلى أن نظام الاتصالات في القسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية يتضمن أجهزة الإرسال التي صممتها شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية وأجهزة الاستقبال التي تولت تصميمها شركة "ريشيتنيف" الروسية للأنظمة الفضائية المعلوماتية.

وقال البيان إن الاختبارات أثبتت المواصفات الرئيسة لنظام الاتصالات الفضائي، بما في ذلك تم تأكيد قدرة النظام على إرسال المعلومات عن طريق أقمار "لوتش" الصناعية الخاصة بترحيل الإشارات من القسم الروسي في المحطة الفضائية بسرعة 180 ميغابايت في الثانية.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أفاد في وقت سابق بأن القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية سيحصل نهاية العام الجاري على الإنترنت القوي المستقل الذي سيضمن استقلال القسم الروسي عن الولايات المتحدة.

المصدر: تاس