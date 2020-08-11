اتهامات لشركة آبل بمخالفة قوانين الاحتكار في روسيا

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية " FAS" أن شركة آبل ومن خلال فرضها لبعض القيود على وصول التطبيقات إلى متجر App Store الإلكتروني تخالف قوانين الاحتكار في روسيا.

وتبعا لبعض مواقع الإعلام الروسية فإن الخلافات بين هيئة " FAS" وشركة آبل بدأت عام 2019 بعد شكوى تقدمت شركة "كاسبيرسي" اتهمت فيها آبل برفضها غير المبرر لوجود تطبيق Kaspersky Safe Kids في أنظمة iOS، بالرغم من أن الأخيرة أدخلت العام نفسه خدمة Screen Time الشبيهة بتطبيق كاسبيرسكي في برمجيات iOS 12.

وأشارت " FAS" في تقرير على موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن "آبل حدت من الأدوات وقدرات المطورين لبرامج الرقابة الأبوية لمتجرها الإلكتروني ، ما أدى لفقدان معظم وظائف التطبيقات التي يقدمونها، وأن آبل خالفت قوانين الاحتكار برفضها لتطبيقات بعض المطورين حتى ولو كانت تطبيقاتهم تحقق جميع متطلباتها".

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وحول الموضوع قال نائب رئيس هيئة " FAS"، أليكسي دوتسينكو: "إمكانية الوصول إلى متجر App Store هي الفرصة الوحيدة لمطوري التطبيقات لطرح برمجياتهم في أنظمة iOS، ومن المهم للغاية تهيئة ظروف غير تميزية للوصول لسوق البرمجيات وضمان المنافسة".

المصدر: فيستي