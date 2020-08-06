غوغل تحجب حوالي 90 قناة "يوتيوب" مرتبطة بروسيا

أعلنت شركة غوغل في مدونة لها على الإنترنت أنها حجبت أكثر من 2500 قناة على "يوتيوب" ما بين أبريل ويونيو العام الجاري.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإنها وخلال فترة 3 أشهر حجبت 2596 قناة "ذات صلة بالصين"، تدعي غوغل أن هذه القنوات معظمها نشر "محتوى غير مرغوب فيه وغير سياسي"، بالرغم من أن المحتوى الذي نشر في بعضها ضم بعض المواد المتعلقة بالسياسة وبمكافحة وباء كورونا في الولايات المتحدة والاحتجاجات ضد التمييز العنصري.

وأشارت تقارير غوغل إلى أن الشركة وفي نفس الفترة المذكورة حجبت نحو 90 قناة "يوتيوب" مرتبطة بروسيا، وأن بعض هذه القنوات نشرت معلومات باللغتين الروسية والإنكليزية حول الاتحاد الأوروبي وليتوانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

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وأوضحت أن البعض الآخر من القنوات المحجوبة المرتبطة بروسيا نشر معلومات باللغة الروسية والألمانية والفارسية، وكانت هذه المعلومات حول روسيا وسوريا واستجابة الولايات المتحدة للتعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى معلومات حول السياسة الداخلية للاتحاد الروسي والقضايا الدولية.

المصدر: نوفوستي