هواتف "شياومي" الذكية الصينية تغزو السوق الروسية

أعلنت ممثلية شركة "شياومي" الصينية في روسيا أن الشركة شغلت في الربع الثاني من العام الجاري المركز الثاني في سوق الهواتف الذكية الروسية.

وذلك نقلا عن معلومات واردة من شركة Canalys للمبيعات العالمية التي درست العمليات المتعلقة بمبيع الهواتف الذكية في روسيا.

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واحتلت "شياومي" المرتبة الثانية في سوق الأجهزة الذكية الروسية بعد أن باعت في الربع الثاني للعام الجاري 24% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في روسيا.

واستطاعت الشركة الصينية أن تزيد العام الجاري من مبيعاتها في روسيا بنسبة 40% مقارنة بعام 2019 على الرغم من انتشار وباء "كوفيد – 19" في روسيا والعالم.

ويرى خبراء "شياومى" أن سبب زيادة المبيعات يعود إلى ارتفاع مبيعات التجزئة على الإنترنت.

وقال رئيس ممثلية الشركة في روسيا ورابطة الدول المستقلة، جوي مانغ:" استطعنا تعزيز مواقفنا في روسيا بفضل غزو سوق الإنترنت لمبيعات الهواتف الذكية".

يذكر أن الشركة الصينية أتت نهاية يوليو الماضي إلى السوق الروسية بهاتف Redmi 9 الذكي الجديد وسوار Mi Band 5 الذكي وأسرة من الأجهزة الإلكترونية الذكية، بما فيها الدراجات الكهربائية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا